Léo Cittadini e Vitor Bueno assumem protagonismo no Santos

As convocações de Lucas Lima e Gabriel para a disputa da Copa América abriram espaço para dois jovens garotos do Santos. Os meias Léo Cittadini, 22 anos, e Vitor Bueno, 21. Ambos assumiram protagonismo na equipe comandada por Dorival Júnior e tiveram boa atuação na vitória contra o Botafogo, por 3 a 0.

A responsabilidade maior coube a Cittadini, que substituiu Lucas Lima, principal articulador do time. Ele teve de se adaptar à posição depois de jogar até como volante no início do ano. "Substituir o Lucas Lima é muito difícil, por tudo que ele representa para o time. Venho trabalhando e me dedico nos treinos para dar conta do recado. Quero aproveitar as oportunidades seja na posição que for", afirmou o jogador.

Ao escalar Cittadini na armação das jogadas, Dorival mantém o esquema do time mesmo com as ausências de seus principais jogadores. Vitor Bueno, por exemplo, atua aberto pelos lados do campo, embora seja meia de origem. Em boa fase, ele marcou um belo contra o Botafogo, , encobrindo o goleiro Helton Leite do Botafogo.

Com três gols, Vitor Bueno é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. "É um momento muito feliz que eu estou vivendo, com que eu sempre sonhei. O pessoal me conhece mais agora. Estou muito feliz, espero estar ajudando mais ainda o Santos", afirmou o jogador em entrevista ao SporTV.

Cittadini e Vitor Bueno serão titulares contra o Santa Cruz, domingo, pelo Brasileiro. A tendência é que Dorival também mantenha os atacantes Paulinho e Joel, substituto de Ricardo Oliveira, machucado. Yuri, volante que foi apresentado nesta quarta-feira, tem chance de já estrear pelo Santos.