Léo Cittadini ganha chance no Santos e recebe elogios de Levir

Além dos substitutos dos poupados Bruno Henrique, Copete e David Braz, o Santos entrou em campo com outra novidade na sua escalação para o duelo com o Fluminense, o meia Léo Cittadini, que formou o meio de campo com Alison e Lucas Lima. E logo quando o jogador desperta o interesse de outros clubes.

A partida contra o Fluminense foi a primeira de Léo Cittadini como titular no Campeonato Brasileiro, sendo apenas a terceira do meia na competição. Além disso, são apenas 12 jogos disputados em toda a temporada. Ainda assim, o jogador teria despertado o interesse do Chievo Verona e do São Paulo, hoje dirigido por Dorival Júnior, que foi treinador do jogador no Santos.

A escalação de Léo Cittadini causou certa surpresa, pois Jean Mota vinha sendo o substituto imediato de Yuri, barrado da equipe após algumas atuações ruins. E Levir indicou após o confronto com o Santos que pretende aproveitar mais vezes o jogador, deixando claro a intenção de que não pretende negociá-lo.

"Sobre o Cittadini eu ouvi, sim, uma conversa a respeito mais ou menos como você me colocou, mas isso não é oficial. Eu coloquei o Cittadini porque gosto dele, tem um desenvolvimento ótimo no meio-campo, bom controle de bola, o acho excelente. Mas não tenho o menor controle sobre ele, isso está totalmente em aberto. Não sei o que vai acontecer, isso é uma coisa que foge de mim. É claro que vou dar a minha opinião, mas foge do meu controle. Não sei o que a diretoria está pensando, não chegamos a falar sobre o Cittadini", comentou.

Já Léo Cittadini evitou comentar diretamente sobre o interesse do São Paulo. "Sobre isso, quem cuida são os meus empresários. Para mim, não chegou nada. Estou focado no Santos e espero ajudar", afirmou, após o duelo de segunda-feira no Pacaembu.

Apesar de alguns passes errados, Léo Cittadini foi considerado um dos destaques do Santos no empate por 0 a 0 com o Fluminense, quase tendo marcado o seu gol. E ele acredita que tem condições de contribuir mais para a equipe, ainda que atuando mais recuado do que na sua posição de origem. "O Levir conversa e agora me deu a oportunidade. Senti um pouco o jogo no fim, pela inatividade, mas possa dar sequência", disse.