Léo critica expulsão de Neymar: 'Foi preciosismo' O experiente Léo saiu em defesa do companheiro Neymar, nesta terça-feira. O lateral criticou a arbitragem, pela expulsão do atacante, e reclamou da repercussão exagerada do caso. Considerado o melhor jogador em atividade no Brasil, Neymar recebeu cartão vermelho no fim do primeiro tempo da partida contra a Ponte Preta, no domingo.