Léo cumpre mais uma etapa da recuperação no Santos

SANTOS - O lateral-esquerdo Léo cumpriu mais uma importante etapa na recuperação da artroscopia que fez no joelho direito em 20 de novembro. Na quinta-feira, ele passou pelo procedimento para introdução de PRP (Plasma Rico em Plaquetas) no local operado, uma técnica regenerativa que costuma acelerar o tratamento.

"Esta foi a última das três sessões programadas pelo departamento médico do Santos, junto com o médico José Fábio Lana, referência no assunto. A expectativa continua de retorno no fim de janeiro ou início de fevereiro", explicou o médico do clube, Rodrigo Zogaib, que vem acompanhando a recuperação do lateral.

Com contrato recentemente renovado com o Santos, até o final do ano que vem, Léo mostra otimismo com o tratamento e expectativa pelo retorno aos gramados. "Estou em ritmo intenso de recuperação. Quero estar pronto para ajudar o time no Paulista e tentar esse tetracampeonato inédito", avisou o jogador de 37 anos.

Por causa das dores no joelho, Léo chegou a pensar em encerrar a carreira caso não renovasse com o Santos. Mas o novo contrato fez o lateral passar pela artroscopia para encarar a temporada 2013 sem problemas físicos. Agora, ele tenta se tornar o 10º jogador que mais vestiu a camisa santista - está em 12º lugar no ranking, com 423 jogos, enquanto o 10º colocado Carlos Alberto Torres tem 445.