Léo defende Neymar, e minimiza polêmica sobre chapéu Destaque do Santos no clássico com o Corinthians, no Campeonato Paulista, o atacante Neymar pouco brilhou neste domingo, no jogo válido pelo Brasileirão. Não deu o prometido chapéu no zagueiro Chicão e acabou sendo substituído no início do segundo tempo.