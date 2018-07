Léo desfalca Santos contra o Atlético-MG

O atacante Neymar, recuperando-se de uma lesão no olho direito, não será o único titular a desfalcar o Santos na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O lateral-esquerdo Léo reclama de dores na coxa direita e não vai viajar com o grupo para Belo Horizonte.

Sem Léo, a tendência é que o técnico Dorival Júnior escale o polivalente Pará, que vinha atuando na lateral direita, na vaga de Léo no Santos. Por isso, o treinador relacionou os laterais George Lucas e Maranhão para o duelo com o Atlético-MG. George Lucas, que já defendeu o time de Belo Horizonte, é o favorito para ser o lateral-direito da equipe na quarta.

Além dos laterais, o atacante Maikon Leite é a outra novidade na relação de atletas relacionados do Santos para o duelo pela Copa do Brasil. Ele deverá ficar no banco de reservas e será uma das opções para o setor ofensivo, que será formado por André e Robinho.

Confira a lista de jogadores do Santos relacionados para o duelo com o Atlético-MG:

Goleiros: Felipe e Vladimir

Laterais: George Lucas, Maranhão e Pará

Zagueiros: Durval e Edu Dracena

Volantes: Arouca, Roberto Brum e Rodrigo Mancha

Meias: Breitner, Madson, Marquinhos, Paulo Henrique Ganso, Wesley e Zé Eduardo

Atacantes: André, Maikon Leite, Robinho