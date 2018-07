Léo despreza vantagem e pede Santos ofensivo na Vila O lateral-esquerdo Léo minimizou o regulamento nesta sexta-feira e pediu um Santos ofensivo no segundo jogo da semifinal do Paulistão, contra o São Paulo, no domingo. Para o jogador, o time deve manter o seu estilo de jogo e ignorar a vantagem de poder perder por 1 a 0 na Vila Belmiro.