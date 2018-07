Léo diz que semifinal do Paulistão está indefinida

O Santos entrou nas semifinais do Campeonato Paulista podendo jogar por dois resultados iguais, já que realizou a melhor campanha na primeira fase, e ampliou a sua vantagem após o primeiro jogo. Mas, apesar da vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, o lateral-esquerdo descartou o favoritismo.

Veja também:

JOGO - Leia como foi São Paulo 2x3 Santos

Quais clubes farão a final do Paulistão?

BLOG BATE-PRONTO - Santos tremeu, mas foi o São Paulo que dançou

"Eles vieram com tudo, mesmo com dez jogadores. Temos que respeitá-los e enaltecê-los pelo segundo tempo primoroso. A gente sabe que não tem vantagem nenhuma e que no domingo é que decidimos tudo", afirmou, elogiando a reação são-paulina no segundo tempo, quando chegou a empatar o jogo em 2 a 2, mesmo estando com um jogador, já que Marlos foi expulso durante a etapa inicial.

Léo culpou o recuo excessivo do Santos pelo sufoco enfrentado pela equipe no segundo tempo. "No primeiro tempo fomos uma equipe coesa, que jogou para cima, que é o normal da equipe do Santos. Até os 25 minutos do segundo tempo ficamos para trás, mas voltamos ao nosso ritmo e marcamos o terceiro", avaliou.