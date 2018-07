Léo diz que situação do Vitória deve dificultar duelo para o Cruzeiro

O Cruzeiro se reapresentou nesta quinta-feira e iniciou a preparação para encarar o Vitória, domingo, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. O time mineiro é o quinto colocado e terá pela frente o 16.º da tabela, que luta para não cair para a Série B, e é justamente esta situação do adversário que fez o zagueiro Léo pedir atenção.

"Jogar contra o Vitória lá, por si só, já é difícil. Eles estão disputando a permanência na Série A, e isso dificulta mais ainda. Mas vamos com toda a atenção possível, preparação, para que possamos fazer uma boa partida e buscar nosso resultado, que é a vitória. É o que esperamos lá na Bahia", declarou.

Depois de serem poupados no empate por 2 a 2 contra o Avaí, na quarta-feira, os meias Arrascaeta e Alisson e o atacante Rafael Sóbis devem voltar a ficar à disposição. E o retorno destes três nomes foi celebrado por Léo.

"Todos os atletas são importantes. São peças fundamentais, cada um com sua característica. Isso acrescenta bastante no grupo, na estratégia da equipe, na formação do time, para que possamos ir cada vez mais fortes para esse jogo, no intuito de buscar a vitória", avaliou.

Nas últimas três rodadas do Brasileirão, o Cruzeiro terá pela frente Vitória e Botafogo fora de casa e o Vasco no Mineirão. E por mais que o time celeste não tenha grandes objetivos nesta reta final, Léo exaltou a importância destes confrontos.

"São três jogos importantes. Vamos em busca das vitórias e dos objetivos, para chegarmos na melhor colocação possível e terminar bem o Campeonato Brasileiro. É fundamental para buscarmos mais resultados positivos nestes jogos", considerou.