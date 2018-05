Léo Duarte confia no 'fator casa', mas alerta Flamengo para a qualidade do Bahia

Líder do Campeonato Brasileiro e embalado pela vitória fora de casa sobre o Atlético-MG, o Flamengo volta a campo nesta quinta para encarar o Bahia. O confronto acontecerá no Maracanã, onde a equipe tem mostrado sua força, e é nisso que o zagueiro Léo Duarte confia para o jogo pela oitava rodada da competição.

"Temos alguns jogos em casa e esperamos somar o maior número de pontos possíveis. Vamos aproveitar essa parada para a Copa também para ajustar detalhes e trabalhar forte", declarou. Depois do Bahia, o Flamengo ainda encara o Corinthians e o Paraná como mandante antes da parada para o Mundial da Rússia.

Nesta quinta, o Flamengo vai encarar apenas o 15.º colocado da tabela, com oito pontos. Mas Léo Duarte fez questão de elogiar o adversário, também embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Vasco no fim de semana, e disse que se engana quem acha que a partida será fácil para o time rubro-negro.

"O Campeonato Brasileiro é forte, todo jogo é complicado. O Bahia tem um bom time. Tem o Zé Rafael, que é um grande jogador, mas vamos estudar para não deixar o time deles jogar. Temos que ir bem, pois é um jogo importante para nos mantermos na liderança", considerou.

O zagueiro ainda fez questão de creditar ao técnico Maurício Barbieri a ótima fase que o Flamengo atravessa. "Barbieri é um excelente treinador. Mesmo sendo jovem, tem grandes qualidades e é muito inteligente. Ele nos passa muita informação e isso facilita o nosso trabalho. Abraçamos a ideia dele."

HERNANE

Também nesta terça-feira, o Flamengo informou que finalmente recebeu a verba referente à saída do atacante Hernane "Brocador" do clube, em 2014. Na ocasião, o Al Nassr não cumpriu a obrigação de pagar o valor da transação ao time rubro-negro, o que só aconteceu agora, com o recebimento de pouco mais de 5 milhões de euros por parte dos cariocas.