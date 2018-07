Léo Duarte exalta aprendizado com 'concorrente' Juan no Flamengo

Léo Duarte vem formando a dupla de zaga titular do Flamengo com Réver nos últimos jogos, mas é outro zagueiro quem tem lhe ajudado a se firmar na equipe. Mesmo que seja um concorrente por uma vaga no sistema defensivo, Juan tem conversado e aconselhado o companheiro antes de encarar os atacantes adversários.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"O Juan é uma inspiração para mim e me dá muitas dicas. Tenho poucos jogos no profissional, então, enfrentei poucos atacantes. Ele já pegou quase todos. Ele me dá informações sobre os adversários e isso me ajuda muito antes dos jogos. Ele vem conversando muito comigo", agradeceu Léo Duarte, de 22 anos, em entrevista ao SporTV.

Para o jovem, que é 17 anos mais novo do que Juan, essa interação entre jovens e veteranos explica o sucesso do time no Campeonato Brasileiro. "É muito bom ter essa mescla", avaliou o defensor, que também exaltou a experiência de jogadores como Diego Alves, Réver, Diego e Guerrero.

Após derrotar o Botafogo por 2 a 0, o elenco do Flamengo se apresentou nesta segunda-feira no Ninho do Urubu. Desfalque no clássico por causa de dores no tornozelo direito, Marlos Moreno não treinou no campo, enquanto o zagueiro Rhodolfo, em recuperação de lesão muscular, fez exercícios leves.

O Flamengo voltará a jogar na quarta-feira, quando visitará o Santos, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão. O técnico Maurício Barbieri contará com o reforço de Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão automática no fim de semana.