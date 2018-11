Léo Duarte não joga a toalha e ainda crê em título do Flamengo no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro ainda tem mais seis rodadas a serem disputadas e o Flamengo está neste momento em terceiro lugar, a seis pontos (66 a 60) do líder Palmeiras. Para o zagueiro Léo Duarte, o time carioca não desistiu de buscar o título da competição. "Esperamos conquistar o Brasileiro e buscar mais", disse o defensor, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva no CT do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, após o treinamento.

Neste sábado, o Flamengo fará o clássico contra o Botafogo, às 19 horas, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 33.ª rodada. O time vem de dois empates - contra Palmeiras e São Paulo - e não pode errar mais, de acordo com Léo Duarte. "Temos que nos concentrar para aproveitar quando a oportunidade acontecer. Não aproveitamos contra o Palmeiras e o São Paulo", lamentou o zagueiro. O técnico Dorival Júnior poderá contar com força máxima para o clássico.

O Flamengo não terá uma sequência fácil pela frente nesta reta final do Brasileirão. Depois do Botafogo, o time rubro-negro irá enfrentar Santos (em casa), Sport (fora) e Grêmio (em casa). Nas duas últimas rodadas, confrontos contra Cruzeiro, em Belo Horizonte, e Atlético-PR, no Rio de Janeiro.

Apesar das eliminações nas outras competições que disputou, Léo Duarte não considera que a temporada de 2018 foi um fracasso. "Desastrosa não. Chegamos na semi da Copa do Brasil, passamos de fase na Libertadores, que não vinha acontecendo, estamos brigando pelo Brasileiro", ressaltou.