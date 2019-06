Léo Duarte vê melhora defensiva do Flamengo com interino no comando

O zagueiro Léo Duarte afirmou nesta quinta-feira que uma mudança tática promovida pelo técnico interino Marcelo Salles, que assumiu o cargo após a demissão de Abel Braga, deixou o Flamengo mais forte defensivamente. Ele se referiu ao fato de que o volante Willian Arão passou a atuar mais ativamente como um protetor da zaga, diferentemente do que ocorria quando ele era dirigido pelo ex-treinador rubro-negro.

"Não tem como mudar muita coisa da noite para o dia. É recente a saída do Abel. O Marcelo fez ajustes. Recuou o Arão, que jogava quase como um meia ao lado do Diego. Isso nos dá mais segurança atrás. Nosso relacionamento com ele é muito bom e está dando certo", destacou Léo Duarte, em entrevista coletiva no CT do Ninho do Urubu.

Ao comentar sobre o momento defensivo do Flamengo, que não tomou gols em suas duas últimas partidas, o atleta também já projetou um bom desempenho no clássico com o Fluminense, domingo, às 19 horas, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão.

"São dois times que jogam para frente. São sempre jogos bem abertos, com muitos gols. Para quem está de fora é um bom jogo para assistir. Mas vamos tentar anular o ataque do Fluminense no domingo e sair com a vitória", afirmou.

Ele também elogiou o atacante João Pedro, garoto de apenas 17 anos que fez um lindo gol de bicicleta pelo Fluminense em jogo contra o Cruzeiro, na noite de quarta-feira, em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil. "É um ótimo jogador. Temos que analisar o adversário. Quando se enfrenta um adversário pela primeira vez, temos mais dificuldades. O João Pedro está vivendo um grande momento, mas queremos parar o ataque do Fluminense", reforçou.

Léo Duarte também enfatizou a importância de a equipe flamenguista saber aproveitar os próximos duelos para conquistar bons resultados antes de o Campeonato Brasileiro ser paralisado por causa da disputa da Copa América, no Brasil.

"Fizemos um primeiro semestre quase perfeito em termos de resultado. Se vencermos os próximos dois jogos, entramos fortes na briga pela liderança. Esse é o objetivo. Foi um primeiro semestre quase perfeito", disse o defensor, se referindo também ao duelo diante do CSA, na próxima quarta-feira, em Maceió, onde o time fará a última partida antes da pausa da competição nacional.