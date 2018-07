Léo e Arouca desfalcam o Santos na decisão do Campeonato Paulista

SANTOS - O Santos terá dois importantes desfalques para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Léo e o volante Arouca não treinaram neste sábado e não terão condições físicas de enfrentar o Corinthians, neste domingo, no Estádio do Pacaembu (às 16 horas, com Estadão ESPN). Ambos sentem dores musculares.

Sem a dupla, Alex Sandro e Adriano entram no time. No treino deste sábado, porém, o treinador também experimentou a equipe com mais uma mudança. Pará entrou entre os titulares e passou a atuar na lateral-esquerda, com Alex Sandro no meio e Neymar isolado no ataque. Zé Eduardo saiu.

O treino deste sábado aliás, só teve os titulares em campo, jogando contra um adversário fantasma, para que a equipe treinasse posicionamento, evitando o desgaste de um coletivo, ainda mais com o grupo já cansado das seguidas decisões.

Patrocínio. Nos dois jogos da decisão do Campeonato Paulista, o uniforme santista terá mais uma logomarca. É a da Besni, rede de lojas varejistas. A marca será estampada no calção nestes dois jogos apenas. Com esse patrocínio pontual, o uniforme do Santos passará a ter quatro marcas. A BMG (peito e costas), Seara (no ombro) e Netshoes (na manga) têm contrato permanente.