Léo e Charles devem ganhar chance no Cruzeiro contra o Goiás O Cruzeiro deverá ter várias novidades no duelo com o Goiás, neste domingo, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais delas deverão ser as escalações do zagueiro Léo e do volante Charles como titulares, no lugar de jogadores que estão suspensos.