Léo e Diogo sentem dores e desfalcam treino do Santos no Japão

NAGOYA - O lateral esquerdo Léo e o atacante Diogo desfalcam o treinamento do Santos, nesta segunda-feira, no Japão. Ambos sentiram dores e permaneceram no hotel fazendo tratamento, enquanto o restante elenco foi a campo no Estádio Mizuho, em Nagoya.

Léo machucou o joelho direito após sofrer uma pancada durante a atividade desse sábado - não houve treino no domingo -, e Diogo tem problema na perna direita.

Léo perdeu a posição no time titular do Santos justamente por conta de uma lesão sofrida recentemente. Ele ficou fora de ação por um mês até o meio de novembro, mas daquela vez por dores no tendão esquerdo.

O zagueiro Durval deve jogar improvisado na posição na estreia do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira, contra o Kashiwa Reysol.