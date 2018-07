Léo e Edinho reforçam o Palmeiras contra o Flamengo

Com o retorno de Léo, quem pode perder a vaga no time titular é Maurício Ramos. A tendência é de que a zaga seja formada pelo ex-gremista e por Danilo. Já no meio de campo, Parraga terá um problema para promover a volta de Edinho, já que Pierre e Márcio Araújo vêm atuando no setor de marcação, enquanto Cleiton Xavier e Lincoln ficam responsáveis pela armação do time.

Ciente de que pode ir para a reserva, Maurício Ramos não se importa em começar no banco. "O time conta com bons jogadores para vários setores e a disputa será enorme. Ainda não sei se vou ter uma nova chance, mas independente disso, é importante um ajudar o outro e tentar fazer uma excelente partida contra o Flamengo", disse nesta segunda-feira o zagueiro palmeirense.

Já Danilo pediu atenção com o adversário. "O Flamengo é um gigante do futebol brasileiro e possui um time técnico e habilidoso. Se a gente der bobeira, pode se complicar. Sabemos que a atenção precisa ser ainda maior, mas nosso objetivo está na conquista dos três pontos. Somamos apenas um dos últimos seis pontos disputados e precisamos manter a boa colocação na tabela até a parada da Copa do Mundo", afirmou.