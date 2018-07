Léo é suspenso pelo STJD e Roth chama Rafael Donato

Contratado junto ao Bahia durante o Brasileirão, Rafael Donato teve algumas chances, não agradou e vinha ficando de fora das últimas partidas do Cruzeiro. O jogador, no entanto, deve ficar apenas como opção no banco de reservas neste sábado.

Expulso diante do Figueirense, no dia 12 de setembro, Léo pegou dois jogos de suspensão no julgamento realizado na noite da última quinta-feira. Ele já cumpriu o primeiro, na partida seguinte, contra o Vasco, e por isso ficará de fora do confronto diante do Palmeiras.

Por outro lado, o técnico Celso Roth, também expulso diante do Figueirense, foi absolvido no julgamento da última quinta. O mesmo aconteceu com o volante Lucas Silva, que havia recebido cartão vermelho na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no dia 23 de setembro.