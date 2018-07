Léo é vetado e Claudinei mantém Montillo como dúvida

O Santos informou que Léo não atuará diante dos gremistas para poder realizar "manutenção" do joelho direito, operando em novembro do ano passado. Já o garoto Fernandinho, de 19 anos, reclama de dores musculares provocadas pela sequência de jogos no Brasileirão e será poupado. Os dois, porém, devem ficar à disposição do técnico Claudinei Oliveira para o confronto com o Criciúma, domingo, na Vila Belmiro.

Após o treinamento desta terça, o treinador também evitou confirmar a escalação de Montillo, que está sem atuar pela equipe desde 28 de agosto, quanto sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no jogo em que a equipe foi eliminada da Copa do Brasil, justamente pelo Grêmio, em Porto Alegre.

Montillo atuou de forma discreta em um treino coletivo entre os reservas do Santos e a equipe sub-20 do clube na última segunda-feira, e Claudinei fechou o treino do time por cerca de uma hora na manhã desta terça. Após a atividade, o comandante disse que irá ouvir o próprio meia argentino, além de Arouca, também recuperado de lesão muscular, para saber se ambos se sentem confiantes para atuar desde o início do jogo desta quarta.

No último domingo, Arouca entrou no lugar de Alisson no decorrer da partida contra o Botafogo, na Vila Belmiro, e por isso tem maiores chances de ser titular diante do Grêmio. Mas Claudinei prefere fazer mistério.

"O time está quase definido, mas vamos conversar principalmente com o Arouca e o Montillo. Vamos respeitar o sentimento deles. Fizemos um tático com eles, mas, a partir do momento em que forem a campo, serão cobrados pelo que eles sempre jogaram. Vamos conversar ainda se podem começar o jogo. A princípio, começam os dois, mas vou conversar com eles. Se estiverem bem, iniciam o jogo. No restante, não teremos novidades", avisou o comandante.