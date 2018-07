Léo e Washington são liberados pelo TJD para o 2.º jogo

Santos e São Paulo não terão problemas por suspensão para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista, a ser disputado neste domingo, na Vila Belmiro. Nesta segunda-feira, o santista Léo e o são-paulino Washington foram julgados por expulsões no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de São Paulo e pegaram apenas um jogo de suspensão, já cumprido.

Léo respondeu pelo cartão vermelho recebido na vitória sobre o São Caetano, pela penúltima rodada da fase de classificação, quando forçou o segundo amarelo para entrar zerado nas semifinais. Já Washington foi julgado pela expulsão no clássico contra o Corinthians, no qual trocou agressões com o corintiano Dentinho.

Além de ficarem livres para o jogo da volta pelas semifinais, Léo e Washington também se livraram de desfalcar suas equipes em uma possível final do Paulistão. Até agora, Santos e São Paulo não têm problemas para o jogo decisivo do próximo domingo.

CORINTIANOS LIVRES

Ainda nesta segunda, Mano Menezes e Dentinho também se livraram de punições pesadas no TJD. O técnico foi absolvido por sua expulsão na derrota para o Paulista, pela 16.ª rodada, enquanto o atacante pegou só um jogo, já cumprido, pelo vermelho recebido na vitória sobre o São Paulo, no lance que também resultou na expulsão de Washington.