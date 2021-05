Léo elogia equipe e agradece a Crespo oportunidade de ser capitão em empate com o Mirassol

Já garantido na próxima fase do Campeonato Paulista Sicredi 2021, o São Paulo entrou em campo contra o Mirassol dando oportunidades a jogadores da base e atletas que não vêm sendo escalados na equipe titular. Foi o caso de Léo. Lateral-esquerdo de origem, o jogador tem sido aproveitado muitas vezes como zagueiro desde a temporada passada. Mas o duelo deste domingo teve um ingrediente especial para ele.

Léo pôde jogar com a braçadeira de capitão do São Paulo. Um dos mais experientes na equipe que começou atuando no empate, em 1 a 1, o zagueiro agradeceu a chance dada pelo técnico Hernán Crespo e elogiou a postura da equipe, que criou mais lances ofensivos que o adversário e ditou o ritmo da partida.

Leia Também Já classificados, Mirassol e São Paulo empatam em jogo movimentado pelo Paulistão

"Quero agradecer ao Crespo por me dar essa confiança, por eu poder colocar a braçadeira de um clube tão importante como o São Paulo. Fizemos um bom jogo, colocamos bom volume no segundo tempo, mas infelizmente os gols não saíram. O importante é que a equipe se portou bem, não perdeu. É continuar nesse foco para o restante da competição", afirmou o jogador.

Com 27 pontos, o São Paulo terminou a primeira fase do Paulistão como líder do Grupo B e da classificação geral do torneio. Caso mantenha a posição, poderá ser mandante no jogos único de semifinal, e decidir o título, caso avance, no Morumbi. Para isso, precisará superar, nas quartas de final, a Ferroviária, que terminou com 21 pontos e no segundo lugar da chave. Data e horário do duelo ainda serão agendados pela Federação Paulista de Futebol.

Antes, a equipe do Morumbi terá pela frente o jogo contra o Rentistas pela Copa Libertadores. Líder do Grupo E, o São Paulo soma 7 pontos e poderá garantir acesso à próxima fase em caso de vitória no Uruguai e tropeço do Sporting Cristal, que recebe o Racing. Os comandados de Hernán Crespo entrarão em campo conhecendo o resultado do duelo entre peruanos e uruguaios. Eles se enfrentam na terça-feira, às 21h30, enquanto o clube tricolor atua na quarta, às 19h.

Após a partida contra o Rentistas, o São Paulo poderá retomar seus esforços em busca do título do Campeonato Paulista, uma vez que o torneio estadual é tido internamente como uma Copa do Mundo. Dirigentes acreditam que sair da fila de troféus impulsionará novas conquistas para o clube do Morumbi.