Léo exalta peso de Cruzeiro conseguir conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana

A uma partida de encerrar a temporada, o Cruzeiro ainda tem uma esperança no Brasileirão: conquistar uma vaga para a Copa Sul-Americana de 2017. Por meio de declarações reproduzidas neste domingo pelo site oficial do clube, o zagueiro Léo afirmou que este é um objetivo importante que interfere no planejamento a longo prazo do time mineiro.

"A questão de entrar na Sul-Americana e disputar um campeonato internacional no ano que vem é importante, para que a gente tenha a possibilidade de conquistar mais um grande título e ainda garantir vaga na Copa Libertadores seguinte. Esse é o nosso objetivo", afirmou o zagueiro.

Classificam-se para a Sul-Americana os colocados do sétimo ao 12.º lugar na tabela do Brasileirão. Atualmente o Cruzeiro ocupa a 13.ª posição, com 48 pontos, e o próximo adversário, domingo que vem, no Mineirão, será o Corinthians, que ainda busca uma vaga na zona da Libertadores.

"Estamos treinando forte para que o nosso nível de competitividade seja o maior possível, sempre em busca do objetivo, que são os três pontos. Nosso time é qualificado, temos uma boa base e isso dá uma esperança, um caminho para iniciarmos bem a próxima temporada e buscar coisas grandes e importantes em 2017", finalizou.