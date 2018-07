Léo exalta sentimento de superação no Flu para reverter desvantagem no Carioca

O lateral-esquerdo Léo, do Fluminense, garantiu que o time já superou a derrota para o Flamengo (1 a 0) na primeira partida da final do Campeonato Carioca e projeta um jogo em igualdade de condições com o rival neste domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, que definirá o campeão estadual da temporada.

"Temos mais uma chance no domingo. Conquistamos a Taça Guanabara e temos totais condições de ganhar o Carioca. O próximo (jogo) começa em 0 a 0. Qualquer vitória nossa leva para os pênaltis. Já esquecemos o último jogo e estamos focados apenas no domingo", garantiu o jogador, citando a decisão do primeiro turno do Estadual entre as equipes, vencido pelo Fluminense nas cobranças de penalidades máximas após empate no tempo regulamentar em 3 a 3.

O jogador também demonstrou ansiedade para entrar em campo e comemorou a semana livre para treinamentos "Decisão, clássico. Não tem essa de cansaço. É juntar a vontade e a técnica. Estamos focados, aproveitando a semana cheia, o professor Abel está variando os treinos que ele acha que será importante para fazermos um bom jogo domingo".

Léo também fez questão de convocar a torcida para apoiar a equipe no Maracanã. "Já convoco o torcedor, o que eles fizeram domingo, nos apoiando após o jogo (derrota por 1 a 0 para o Fla), aumentou ainda mais. Eles viram a dedicação do time. Domingo vai ser de total entrega. Nossa ansiedade é grande", revelou Léo.

O elenco do Fluminense treinou nesta quinta-feira no CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Nesta sexta, o grupo volta a treinar, mas a atividade será fechada à imprensa. O técnico Abel Braga encerrará a preparação do time tricolor para o clássico no sábado, véspera da final.