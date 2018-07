Léo Gago aprova estreia e cobra evolução do Palmeiras

Contratado para esta temporada junto ao Grêmio, na negociação que envolveu a ida do atacante Barcos ao clube gaúcho, o volante Léo Gago fez sua estreia pelo Palmeiras na última quinta-feira. Ele entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Paulista e ficou satisfeito com sua produção. O que parece não ter agradado o jogador foi a atuação do Palmeiras, que suou para vencer mesmo ficando boa parte do jogo com dois atletas a mais.

"Foi uma boa estreia. Com as duas expulsões do Paulista tive mais espaço no meio e consegui armar algumas jogadas. Mas tenho muito a melhorar e a oferecer ao Palmeiras", disse. "Temos que melhorar, sabemos disso e estamos conversando isso todos os dias. No entanto, estamos no caminho certo. O grupo está focado e ciente de que precisamos dar um algo a mais", completou.

Com o time em vantagem numérica, o volante entrou na vaga do zagueiro Maurício Ramos e ajudou na saída de bola. "Eu treino bastante isso. O passe sempre foi um dos meus pontos fortes, tanto o curto quanto o de longa distância. Espero poder continuar com essa média boa", comentou.

Léo Gago não pode atuar na Libertadores por ter sido inscrito na competição pelo Grêmio, mas isso não impede que ele faça previsões para o torneio. Para o jogador, o Palmeiras precisa embalar uma série de vitórias no Campeonato Paulista para dar moral para o próximo jogo pela competição continental, diante do Tigre, no dia 2 de abril.

"São cinco jogos antes da partida contra o Tigre. Serão partidas importantes, pois nosso objetivo é ficar entre os quatro para ter vantagem nas próximas fases", apontou o jogador, que lamentou o fato de não poder atuar no torneio sul-americnao. "É muito ruim. Contra o Tigre (derrota por 1 a 0) fiquei bravo e chutei tudo lá em casa. É melhor estar em campo, mas, como não dá, vamos ajudar torcendo."