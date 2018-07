Léo Gago toma remédio proibido e desfalcará o Grêmio O técnico Vanderlei Luxemburgo amargou um desfalque de última hora justamente antes do seu jogo de estreia no comando do Grêmio. Gripado, o volante Léo Gago tomou um remédio que contém substâncias proibidas, sem consultar o departamento médico do clube, e irá desfalcar a equipe no jogo deste domingo, contra o Caxias, às 16 horas, fora de casa, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.