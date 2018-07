Léo ignora vantagem e pede Santos ofensivo na semifinal

O Santos pode perder por um gol de diferença para o São Paulo, na Vila Belmiro, que ainda assim garante vaga na decisão do Campeonato Paulista. Vantagem, entretanto, que pouco conforta Léo. Para o lateral-esquerdo, o time de Dorival Júnior precisa manter a ofensividade na semifinal de domingo.

"Não podemos jogar com o regulamento. Temos que atuar da mesma maneira, buscando o ataque a todo o momento. O nosso ponto forte é o ataque, e não podemos jogar de maneira diferente", avaliou o lateral.

Embora tenha exigido ofensividade, Léo reconheceu que o Santos precisará se cuidar na marcação. Seu principal receio são as finalizações de fora da área, um dos pontos fortes do São Paulo. "Teremos que fazer uma marcação mais forte. O São Paulo tem jogadores que arriscam bem de fora da área, por isso é importante não deixar com que eles toquem a bola nessa região do campo", acrescentou.