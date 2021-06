Léo Jabá comemora classificação do Vasco e promete cobrar 'Pix' de Cano

Destaque no empate com o Boavista, por 1 a 1, na tarde desta quarta-feira, em São Januário, o atacante Léo Jabá comemorou a classificação conquistada pelo Vasco da Gama para as oitavas de final da Copa do Brasil e fez uma "cobrança" ao companheiro Germán Cano, autor do gol que garantiu o time na próxima fase.

"O mais importante foi a gente sair com a classificação. Temos que continuar trabalhado, porque a sequência de jogos é forte", comentou Léo Jabá, que deu a sua quarta assistência na temporada.

Duas dessas quatro assistências foram para o argentino Germán Cano. Bem humorado, Léo Jabá revelou que o companheiro já não pagou o "bicho" na primeira vez. A dívida será cobrada.

"Agora é cobrar o Cano, porque contra o Botafogo ele já não fez o Pix. Agora ele tem dois Pix para fazer", brincou o atacante, principal "garçom" do Vasco na temporada ao lado de Léo Matos.

Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco vai em busca da sua primeira vitória na Série B do Brasileiro no sábado, contra o Brasil, em Pelotas, pela terceira rodada.