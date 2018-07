Léo Jabá é anunciado em clube russo e se despede do Corinthians

O atacante Léo Jabá foi oficialmente anunciado nesta quarta-feira, 5, como o novo reforço do Akhmat Grozny, da Rússia. Ele foi vendido pelo Corinthians por cerca de R$ 7,5 milhões.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, o jovem de 18 anos também publicou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento ao clube paulista pelas oportunidades e diz que jogar na Europa é um grande desafio para sua carreira.

"Agradeço à todos os profissionais que me ajudaram a crescer como atleta e como homem nesses quase 7 anos de Corinthians. Dos seguranças à comissão técnica, vocês ajudaram a nascer um Léo Jabá muito melhor dentro e fora de campo", escreveu o jogador.

Na publicação, o atacante demonstra confiança na equipe Fábio Carille e diz que vai permanecer na torcida por títulos.

"Podem ter certeza que serei mais um na torcida pelo sucesso desse clube. Por fim, agradeço aos meus empresários e meus familiares por estarem sempre do meu lado e me orientando para que eu evolua cada dia mais. Obrigado por tudo e... Vai, Corinthians!"

Léo Jabá disputou 20 partidas pelo Corinthians, o último deles contra a Chapecoense, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No último final de semana, ele cheogu a publicar nas redes sociais uma foto com a camisa da nova equipe, na Rússia.