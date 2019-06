Léo lamenta derrota do Cruzeiro: 'Não foi como a gente queria'

O Cruzeiro chegou ao nono jogo sem vitória na temporada ao perder na noite desta quarta-feira para o Fortaleza, por 2 a 1, no Castelão. Um dos líderes do elenco, o zagueiro Léo lamentou mais um tropeço no Campeonato Brasileiro, no duelo válido pela nona rodada.

"Não foi como a gente queria. Vínhamos de uma sequência de bons jogos. Não conseguimos a vitória, mas agora temos a pausa e é trabalhar, trabalhar e trabalhar para a gente voltar bem", comentou Léo.

Antes desta quarta-feira, o Cruzeiro vinha de três empates seguidos - contra São Paulo, Fluminense e Corinthians. A última vitória da equipe foi em 5 de maio, quando bateu o Goiás, por 2 a 1, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão.

Existe a possibilidade do Cruzeiro ir para a pausa para a Copa América na zona de rebaixamento do Brasileirão. Em 15º lugar, o time tem oito pontos e corre o risco de ser ultrapassado por Vasco, Chapecoense e Fluminense nesta quinta-feira.

Após a Copa América, o time comandado por Mano Menezes tem o clássico contra o Atlético-MG, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que tem 10 de julho como data-base. Quatro dias depois, o Cruzeiro recebe o Botafogo, pela décima rodada do Brasileirão.