Léo Moura admite que iniciou negociação com Vasco e alfineta Eurico

O lateral Léo Moura admitiu ter iniciado uma negociação para jogar no Vasco, mas afirmou ter desistido após ouvir o "coração e a família". O jogador, considerado ídolo do arquirrival da equipe de São Januário, o Flamengo, acredita ter sido um "erro ouvir a proposta" do time alvinegro, embora seja profissional. As declarações foram feitas no início da tarde desta quarta-feira, por meio de uma rede social.

Léo Moura tem contrato com o Fort Lauderdale Strikes, dos Estados Unidos, desde março, quando encerrou sua passagem no Flamengo, mas resolveu voltar para o Brasil em função de um problema familiar. Ele contou que, inicialmente, procurou o clube rubro-negro, pelo qual atuou por 10 anos e, em seguida, pediu ao ex-jogador Romário o contato do presidente vascaíno Eurico Miranda, a fim de se oferecer para o Vasco.

Quem tratou da negociação foi o vice-presidente José Luiz Moreira. "Talvez o meu maior erro foi ter sentado para ouvir a proposta deles, pois dentro de mim estava incomodado fazendo isso, mas fui ouvir como qualquer profissional e, depois do papo, pedi para ligar para meu empresário", diz a nota.

As declarações do lateral coincidem com o que Eurico Miranda disse em uma coletiva de imprensa na terça-feira. Na ocasião, o dirigente criticou Léo Moura por não cumprir o acerto com o Vasco. "Decidi não aceitar porque dentro do meu coração falou mais alto a identificação e o carinho que tenho pelo Fla e pela nação (torcedores do Flamengo), que sempre me carregou no colo e nos momentos difíceis esteve ao meu lado."

No fim, Léo Moura ainda alfinetou Eurico, que anunciou sua contratação antes de ter assinado um contrato. "Se for contratar de boca, sem nada assinado, até o meu time de Fut 7 (futebol society) ''Amigos do LM'' pode anunciar que contratou o Messi", ironizou. Sem fechar com o Flamengo e com o Vasco, o jogador continua sem clube para a temporada, mas deve fechar com o Coritiba nos próximos dias.