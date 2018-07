Léo Moura admite que meta do Grêmio no Brasileiro é garantir vaga da Libertadores

O lateral-direito Léo Moura, do Grêmio, admitiu em entrevista coletiva neste sábado, em Porto Alegre, que o time tricolor gaúcho não pensa mais no título do Campeonato Brasileiro. A intenção, segundo o jogador - que também tem atuado como meio-campista -, é terminar a competição na zona de classificação para a Copa Libertadores do ano que vem.

+ Renato confirma estreia de Cristian no Grêmio e lamenta desfalques

"Todo clube que entra para disputar o Brasileiro pensa em título. Mas sabemos que a distancia é grande. O que mais nos motiva é ficar entre os quatro para disputar a Libertadores no ano que vem. Temos que manter o foco no Brasileiro, sim. A Libertadores (semifinais contra o Barcelona de Guayaquil) a gente só vai jogar no final do mês. É essa a motivação que tem que existir. Voltar a vencer no Brasileiro, ficar colado no líder que até o final do campeonato vai nos dar a chance de estar garantido na próxima Libertadores", revelou o defensor.

Léo Moura, que renovou contrato com o clube gaúcho por mais um ano, entende que o Grêmio viveu um período de instabilidade devido à saída de alguns jogadores importantes ao longo da temporada.

"Precisa ter um pouco mais de frieza e tranquilidade. Em alguns momentos, estamos nos precipitando um pouco, dando muita bola para os adversários, coisa que não fazíamos antes. Talvez pela perda da características de alguns jogadores que hoje não estão. Temos que recuperar isso, porque faz a diferença no campo".

Para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, diante do Fluminense, o técnico Renato Gaúcho - que encerrou a preparação do elenco para o duelo com um treino neste sábado, no CT Luiz Carvalho - terá de utilizar uma equipe mista, pois não poderá contar com alguns jogadores considerados titulares.

O volante Michel e os zagueiros Bressan e Kannemann estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já o atacante Lucas Barrios, o meia Fernandinho e o lateral-direito Edílson estão lesionados. O atacante Luan e o meia Douglas fizeram atividades separadamente do restante do grupo. Por outro lado, o volante Cristian fará sua estreia no time titular.

O Grêmio é o terceiro colocado do Brasileiro, com 43 pontos. A equipe precisa da vitória para, na pior das hipóteses, ao menos manter a distância de 11 pontos para o líder Corinthians. Essa larga vantagem, porém, só poderá ocorrer se o time corintiano também vencer neste domingo, no Mineirão, o Cruzeiro.

O técnico Renato Gaúcho relacionou os seguintes jogadores para o embate com o time tricolor carioca:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor;

Laterais: Cortez, Leonardo, Léo Moura e Marcelo Oliveira;

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Geromel e Rafael Thyere;

Volantes: Arthur, Cristian, Jaílson, Kaio, Machado e Ramiro;

Meias: Jean Pyerre e Patrick;

Atacantes: Beto da Silva, Dionathã, Everton, Jael e Michael Arroyo.