Léo Moura alerta que Flamengo ainda luta para não cair

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Guarani, no último sábado, no Engenhão, o Flamengo se distanciou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Porém, o time ainda não livrou totalmente o risco de ser rebaixado. O fato foi alertado pelo lateral-direito Léo Moura, um dos principais líderes do atual elenco flamenguista.

Veja também:

Diego Maurício diz que vai evoluir no Flamengo

No próximo domingo, a equipe carioca voltará a campo para encarar o Cruzeiro, em Volta Redonda, onde espera contar mais uma vez com forte apoio da sua torcida para obter uma vitória que poderá assegurar a permanência do time rubro-negro na elite do futebol nacional.

"A torcida foi maravilhosa e esteve conosco. Merecíamos essa força e retribuímos em campo com muita determinação. Agora é trabalhar, porque não acabou ainda, temos mais dois jogos, um deles em casa, em Volta Redonda, e esse apoio tem que continuar", disse Léo Moura, em entrevista publicada pelo site oficial do Flamengo.

Já ao comentar o desempenho do time diante do Guarani, o lateral cobrou a manutenção da mesma postura no duelo diante do Cruzeiro e depois finalmente contra o Santos, no dia 5 de dezembro, na rodada final do Brasileirão. "O time batalhou, fez o primeiro gol, levou o empate, mas não se abateu, reverteu o placar e todos estão de parabéns. Temos que manter isso nos próximos dois jogos para conseguirmos nossos objetivos", reforçou.