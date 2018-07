Léo Moura cobra vitória do Flamengo e vaga na semifinal da Taça Guanabara

RIO - Preocupado com a situação do Flamengo a tabela, o lateral-direito Léo Moura cobrou neste sábado uma vitória sobre o Nova Iguaçu, domingo, em Macaé. Para o defensor, o triunfo é fundamental para manter as chances de classificação para as semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

"Vencer o Nova Iguaçu será fundamental porque a gente quer disputar o título. O Flamengo tem que vencer sempre. Uma vitória deixa o Nova Iguaçu para trás e depois a gente pega o Resende em um confronto direto. A gente quer essa vaga. O grupo A está embolado e a gente quer garantir logo", comentou.

Atualmente em terceiro lugar no grupo, o Flamengo precisa fazer a lição de casa e ainda torcer por um tropeço do Botafogo, neste sábado, para terminar a rodada entre os dois primeiros colocados, que avançam às semifinais. Resende, Botafogo e Flamengo somam nove pontos cada.

Léo Moura reiterou que o Flamengo não está menos motivado no Carioca por estar participando ao mesmo tempo da Copa Libertadores. "Eu me motivo no Carioca. Quero ganhar. Não quero deixar campeonato nenhum para os outros. Você fica marcado quando ganha esse título", afirmou.