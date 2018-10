Léo Moura corre no campo e acelera recuperação no Grêmio

Com o departamento médico cheio, a recuperação de jogadores contundidos é o foco de maior atenção do Grêmio na preparação para o duelo com o Palmeiras, domingo, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E quem mais apresentou evolução nesta quarta-feira foi Léo Moura.

Em recuperação de dores na panturrilha esquerda, o veterano lateral-direito foi o único dos cinco titulares que se recuperam de lesões a aparecer no gramado do CT Luiz Carvalho. Mas Léo Moura realizou apenas corridas leves, em trabalho separado do restante do elenco.

Dos outros quatro titulares que se contundiram recentemente, o goleiro Marcelo Grohe e o atacante Everton já foram descartados para o duelo com o Palmeiras. Já o volante Ramiro e o lateral-esquerdo Cortez seguem em tratamento e correm contra o tempo para serem aproveitados no fim de semana.

Na atividade desta quarta, Renato comandou um trabalho técnico e tático. Ele dividiu o elenco em times, que se enfrentaram em campo reduzido. Ainda assim, não deu indicações sobre qual formação vai utilizar contra o Palmeiras.

Uma novidade da escalação gremista no fim de semana vai ser o zagueiro Bressan, que atuará ao lado de Pedro Geromel, pois Kannemann estará ausente por ter sido convocado para a seleção argentina.

Com o Palmeiras na liderança do Brasileirão com 56 pontos, cinco a mais do que o quinto colocado Grêmio, Bressan destacou o peso do duelo. "É como se fosse uma final de campeonato", afirmou o zagueiro em entrevista coletiva nesta quarta-feira.