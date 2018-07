Léo Moura desfalca Grêmio nos dois próximos jogos e mais 6 ficam fora de treino

O elenco do Grêmio encerrou na manhã desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, a sua preparação para enfrentar o Goiás, nesta quarta, às 19h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E sete jogadores do time comandado por Renato Gaúcho acabaram sendo poupados do tradicional rachão, sempre realizado nas vésperas das partidas, entre eles o lateral-direito Léo Moura, que acabou sendo descartado dos dois próximos jogos da equipe após acusar um desconforto muscular na coxa direita.

+ Livre de dores, Luan pede para jogar todas em 'maratona' do Grêmio

Além do veterano lateral, Cortez, Geromel, Ramiro e Everton apenas correram em volta do gramado, enquanto Arthur e Luan se juntaram a Léo Moura na academia para um trabalho muscular. Entre os jogadores considerados titulares hoje do time gremista, por sinal, apenas Marcelo Grohe, Maicon e Kannemann participaram da atividade recreativa no gramado.

Pelo que se viu no treinamento desta terça, a tendência é a de que Renato Gaúcho poupe alguns titulares sejam poupados visando a partida de sábado, contra o Botafogo, às 16 horas, no Engenhão, que abrirá a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Léo Moura, vetado também para este duelo, nem seguiu para viajar até Goiânia e permaneceu em Porto Alegre.

Tendo em vista o desgaste provocado pela sequência de partidas que o time vem realizando, a diretoria gremista fretou um voo para Goiânia. O desembarque da equipe está previsto para ocorrer às 17 horas desta terça, após quatro horas previstas de viagem. Da capital goiana, o time seguirá direto para o Rio de Janeiro logo após a partida desta quarta-feira e ficará concentrado na capital fluminense até sábado.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para o jogo desta quarta:

Goleiros: Marcelo Grohe, Paulo Victor e Leo;

Laterais: Madson, Cortez, Marcelo Oliveira e Leonardo;

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Bressan e Paulo Miranda;

Volantes: Maicon, Arthur, Jailson, Michel, Cícero e Thaciano;

Meias: Ramiro, Alisson, Lima, Maicosuel e Thonny Anderson;

Atacantes: Luan, André, Everton e Jael.