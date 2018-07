Léo Moura diz que Jorginho irá priorizar posse de bola

Após o treinamento, o capitão Léo Moura ressaltou que será preciso passar por um processo de adaptação à proposta de jogo colocada em prática, que priorizou a valorização da posse de bola, os passes curtos e rápidos e a marcação forte.

"O Jorginho é um grande profissional, estamos felizes pela chegada dele. Ele pediu para mantermos a posse de bola e a movimentação. Conversou com a gente, sabe da qualidade do nosso grupo. Pelo que vimos, vai trabalhar muito para mantermos a bola sempre com a gente. É um treinador comunicativo e isso é muito bom", afirmou o lateral.

Em sua apresentação, Jorginho disse que pretende implantar no Flamengo a filosofia de jogo de Real Madrid e Barcelona, sendo que este último se consagrou nas últimas temporadas com um time famoso por monopolizar a posse de bola, em muito graças ao ótimo trabalho de Pep Guardiola, agora no Bayern de Munique. O novo comandante flamenguista fez um estágio nos dois times espanhóis recentemente.

"Acredito que o Jorginho vai dar certo aqui. Vamos ter que nos adaptar à filosofia de jogo que ele pretende colocar no Flamengo, mas acho que não vai demorar muito. Temos um grupo jovem, mas muito inteligente e que já sabem o que é o clube", completou Léo Moura.

A estreia de Jorginho no comando do Flamengo será neste sábado, às 18h30, contra o Boavista, no Engenhão, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.