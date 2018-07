Léo Moura diz que só falta vencer Libertadores no Fla No Flamengo desde 2005, o lateral-direito Léo Moura conquistou o respeito do torcedor, além de vários títulos pelo clube. Porém, com contrato até o final de 2012, o jogador ainda busca uma conquista internacional e espera que seja a Libertadores, o que poderia ser uma marca do final da sua carreira.