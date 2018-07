Léo Moura é liberado para treinar e reforça Flamengo Em fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita, o lateral-direito Léo Moura está muito perto de retornar ao Flamengo. O jogador foi liberado para trabalhar com o restante do grupo a partir de terça-feira e, com isso, vive a expectativa de enfrentar o Volta Redonda, sábado, fora de casa, em partida válida pela quinta rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca.