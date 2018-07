Léo Moura e Liedson treinam e devem jogar clássico

RIO - Léo Moura e Liedson iniciaram a semana treinando normalmente no Flamengo. O lateral-direito e o atacante, que estavam afastados por conta de problemas físicos, trabalharam normalmente com o restante do elenco no gramado do Ninho do Urubu nesta terça-feira, na reapresentação do elenco.

Outro jogador com o qual Dorival Júnior pretendia contar nesta terça-feira, o goleiro Felipe seguiu no departamento médico e sua presença no clássico de sábado, contra o Vasco, no Engenhão, segue ameaçada. Substituto dele, Paulo Victor falhou na partida diante do Palmeiras.

Quem se tornou opção para o clássico foi Maldonado. O chileno, que não joga desde fevereiro, treinou normalmente com o restante do elenco e pode voltar ao futebol depois de passar por duas cirurgias no joelho esquerdo no decorrer da temporada.