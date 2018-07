Leo Moura é vetado no Flamengo para final da Taça Rio

O treinador perdeu Leo Moura, mas ainda tem esperanças de que Ronaldinho Gaúcho possa jogar. O atacante ficou fora dos últimos dois jogos do Flamengo, contra Horizonte e Fluminense, por causa de um edema no joelho esquerdo. Melhorou e vai se concentrar com a equipe.

Nesta sexta, Ronaldinho Gaúcho participou por 30 minutos do treino contra os juniores do clube, no centro de treinamento de Vargem Grande, no Rio. Não reclamou de dores. Antes do coletivo, fez um trabalho físico e depois um treino de finalização.

Nesta manhã, ainda em Fortaleza, onde o Flamengo enfrentou o Horizonte na quarta-feira, pela Copa do Brasil, Vanderlei Luxemburgo demonstrou otimismo com relação à recuperação de Ronaldinho. "Ele sente uma dorzinha que sai pela urina", brincou.