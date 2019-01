Léo Moura elege título brasileiro como meta para 'coroar' passagem pelo Grêmio

Aos 40 anos, Leonardo Moura é uma das apostas do Grêmio para mais uma temporada vitoriosa em 2019. Campeão da Libertadores com a equipe em 2017, o jogador sabe da importância de outra boa campanha no torneio continental, mas elegeu o Campeonato Brasileiro como seu grande sonho neste novo ano.

"Acho que para coroar minha passagem aqui, um título brasileiro seria a realização de um sonho. Tive a chance de conquistar um em 2009. Quem sabe agora, dez anos depois, a gente possa vencer de novo o Brasileirão, que é um campeonato muito difícil, mas a gente vai tentar buscar", declarou nesta sexta-feira.

Léo Moura conquistou a competição nacional pelo Flamengo há 10 anos. O jejum do Grêmio no campeonato é ainda e já dura desde 1996. Por isso, o lateral considerou o Brasileirão tão importante para o clube. E para conquistá-lo, ele aposta na base vitoriosa mantida no elenco.

"A base continua, e isso é muito importante. É normal chegarem jogadores, outros saem, mas o importante é que o Grêmio se mantém forte. As contratações são para fortalecer um grupo vencedor, e quem chega sente a atmosfera de um grupo amigo, parceiro. Espero que seja um ano positivo, que comece com títulos. É esse nosso objetivo", apontou.

Outro fator apontado por Léo Moura como preponderante para um ano de sucesso é a pré-temporada. Por isso, mesmo tão veterano, o jogador minimizou o intenso trabalho físico realizado em Porto Alegre e considerou que é preciso "sofrer" neste momento do ano, visando objetivos maiores no futuro.

"Nesse período, temos que sofrer mesmo. Porque é isso que vai dar um suporte, um lastro para o decorrer do ano. Se a gente se preparar bem na pré-temporada, a chance de chegar e fazer um bom campeonato é muito grande", afirmou.