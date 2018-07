Léo Moura elogia Rafinha e aconselha jovem promessa do Flamengo

RIO - Com a folga do carnaval, os jogadores do Flamengo fazem um último treino neste sábado, às 8h30, e, depois, só na terça-feira à tarde. O próximo jogo da equipe é contra o Botafogo, no domingo da semana que vem. Uma das esperanças da torcida para o clássico é, claro, o jovem Rafinha, que este ano desencantou justamente contra outro rival: o Vasco, na vitória por 4 a 2.

Nesta sexta, o lateral-direito Léo Moura, um dos mais experientes do grupo, disse que se tornou um conselheiro da nova promessa rubro-negra. "Rafinha é meu 'filho', concentra comigo, é da mesma religião que eu. É um amigo, companheiro, procuro sempre orientá-lo com a experiência que tenho no futebol", disse o jogador, de 34 anos (Rafinha tem 19).

O lateral pede para o atacante sempre "partir para cima" porque "tem dado resultado". "Não ganhamos nada ainda, não adianta nada se não conquistar o título. Cada jogo é uma final, o Flamengo precisa de uma conquista nesse primeiro semestre", reconheceu Léo Moura.

O grupo que participou da goleada sobre Friburguense, por 4 a 0, só se reapresentou nesta sexta. Depois de trabalho regenerativo, pela manhã, os jogadores fizeram treino físico puxado à tarde. O técnico Dorival Júnior acompanhou também um treino da equipe de juniores.