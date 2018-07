Léo Moura evolui, mas segue sem previsão de retorno

Desta forma, o lateral desfalcará o Flamengo pelo terceiro jogo seguido no domingo, no duelo contra o Grêmio, no Olímpico, pela 6ª rodada do Brasileirão. Ele já havia ficado de fora dos jogos contra o Coritiba e o Santos.

Léo Moura se machucou na partida contra a Ponte Preta, no dia 6, mas tinha retorno esperado para o jogo seguinte, contra o Coritiba. No entanto, ele voltou a apresentar dores e teve constatada a lesão.

O lateral está fazendo sessões de fisioterapia diariamente, em dois períodos, mas ainda não tem previsão de retorno, segundo o médico Marcelo Soares. Sem Léo Moura, Joel vai manter Wellington Silva no lado direito na equipe titular.