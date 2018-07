Léo Moura exalta bom início de temporada do Flamengo

RIO - Com a experiência de já ter a incrível marca de 415 jogos disputados pelo Flamengo, o lateral-direito Léo Moura exaltou nesta sexta-feira o bom começo de temporada flamenguista. Depois de cinco vitórias e um empate nas seis primeiras rodadas do Campeonato Carioca, que deixaram o time na liderança isolada do Grupo B da Taça Guanabara, o jogador acredita que o trabalho está no caminho certo.

"A equipe está com confiança e no caminho certo nesse início de campeonato. Não somos líderes à toa e fizemos por merecer. Mas colocamos sempre dentro do grupo que não ganhamos nada ainda, estamos com os pés no chão e entramos em cada jogo como se fosse uma final. A equipe entra focada, marcando muito, todos se ajudando. Jogo a jogo vamos conseguir nosso objetivo que é ser campeão", afirmou Léo Moura.

Agora, como o Flamengo só volta a jogar no dia 17 de fevereiro, quando faz o clássico com o Botafogo, Léo Moura acredita que é possível aproveitar os treinos para conseguir uma boa evolução. "Vai ser bom para aprimorarmos a parte física. Tivemos pouco tempo depois das férias para treinar. Um mês seria o ideal, mas não deu. O time está vindo bem e conseguimos cinco vitórias em seis jogos. Estamos imprimindo um ritmo forte nas partidas e esse descanso será bem-vindo", avaliou o capitão do time.