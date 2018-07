Léo Moura exalta confiança do Flamengo para clássico contra Fluminense

RIO - O início do Campeonato Brasileiro dá motivos ao Flamengo para sonhar alto na competição. Invicta após a disputa de oito jogos, a equipe está na vice-liderança, com 16 pontos, e venceu os seus três últimos jogos, contra Atlético Mineiro, América Mineiro e São Paulo. Por isso, a equipe está confiante para o jogo contra o Fluminense, domingo, no Engenhão.

O lateral-direito Léo Moura ressaltou que o time chega ao clássico motivado pela boa fase. "Sabemos que clássico é sempre um jogo complicado, mas é importante vencer. Vivemos uma boa sequência e isso é bom, pois dá mais confiança aos jogadores e as coisas melhoram em campo", disse.

Léo Moura lembrou a importância do confronto com o Fluminense para o Flamengo. "Temos de nos preparar bem para o jogo e aproveitar o bom momento. Em clássico tudo pode acontecer, mas vamos lutar forte para vencer e aumentar ainda mais a confiança", afirmou.