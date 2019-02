Léo Moura faz apenas treino físico e deve seguir fora do Grêmio

O lateral-direito Léo Moura deverá voltar a ser desfalque no Grêmio. Nesta quarta-feira, o veterano não participou ao lado dos seus companheiros da atividade do elenco no CT Luiz Carvalho, apenas realizando atividades físicas, pois ainda está em recuperação de desconforto muscular na coxa direita.

O veterano, de 40 anos, havia sentido um incômodo muscular na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, em 28 de janeiro, e não treinava desde então. Na terça-feira, ele realizou um trabalho físico, algo que se repetiu nesta quarta, em indicação que não será aproveitado contra o Avenida, domingo, na Arena Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho e pela Recopa Gaúcha.

Na primeira parte da atividade, o elenco gremista fez um trabalho físico. Depois, Renato Gaúcho comandou um treino técnico, tendo dividido o elenco em quatro partes, com trabalhos de ataque, defesa, passes e finalizações. Na sequência, ainda foi feito uma atividade de dois toques.

Assim, Renato não chegou a testar uma formação para o duelo com o Avenida. Mas, sem Léo Moura, a tendência é que Leonardo Gomes continue como titular da lateral direita. O treinador ainda tem dúvidas no setor ofensivo, com Marinho e Jael sendo os favoritos para começar jogando no duelo de domingo.

O Grêmio voltará a treinar nesta quinta-feira. E o time que deve iniciar o duelo com o Avenida tem: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel e Maicon; Marinho (Montoya), Luan e Everton; Jael (Felipe Vizeu).