Léo Moura fica fora de treino e deve desfalcar Grêmio contra o Bahia

A classificação para a semifinal da Copa Libertadores não fez o técnico Renato Gaúcho perder a ambição de conquistar o título brasileiro para o Grêmio, feito que o clube não consegue desde 1996. Desta forma, o treinador vai colocar em campo, neste sábado, diante do Bahia, em Porto Alegre, às 21 horas, o que tem de melhor à disposição no elenco.

O único desfalque da equipe gremista deverá ser o lateral-direito Léo Moura, que, cansado, pediu para ser substituído na terça-feira, diante do Atlético Tucumán, e não participou do treino desta sexta pela manhã. Sem Léo Moura, Leonardo voltará a fazer parte dos 11 que começam uma partida.

Outro que segue fora é o meio-campista Ramiro, com dores no joelho direito. Assim, Alisson continua na equipe e deve formar um trio ofensivo com Luan e Everton.

Recuperado de lesão no joelho direito, Jael treinou nesta sexta-feira, mas a sua escalação no time titular ainda não está garantida. Renato pode escolher por Matheus Henrique ou Thaciano. É mais provável, porém, que o atacante seja mesmo escalado desde o início do confronto com o Bahia.

Se isso se confirmar, o time provável do Grêmio deverá contar com a seguinte escalação titular neste sábado: Marcelo Grohe; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Cícero, Alisson, Luan e Everton; Jael.

O Grêmio é o quarto colocado na classificação do Brasileiro, com 50 pontos, um à frente do Flamengo, o quinto. O time tricolor gaúcho só está atrás de Palmeiras, Inter (ambos com 53 pontos) e São Paulo (52).