Léo Moura fica fora e Bolaños reforça reservas do Grêmio contra o Palmeiras

Mesmo com a decisão de poupar os titulares na partida deste sábado contra o Palmeiras, no Pacaembu, o técnico Renato Gaúcho voltou a não dar dicas sobre qual será escalação do Grêmio para o duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, fechou a última atividade antes do duelo, nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho.

A divulgação da lista de relacionados, porém, dá algumas dicas. E ela confirma as ausências do lateral-direito Léo Moura, mesmo que ele já esteja livre de uma lesão muscular, e do volante Maicon, que ainda se recupera de uma tendinite no pé esquerdo.

Em compensação, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o atacante equatoriano Miller Bolaños estão recuperados e vão reforçar o Grêmio diante do Palmeiras. Assim, a tendência é que o time entre em campo com a seguinte formação: Bruno Grassi; Leonardo Gomes, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo (Bressan) e Marcelo Oliveira; Jailson, Machado (Kaio), Fernandinho, Bolaños e Lincoln; Everton.

Além dos jogadores recuperados, a outra novidades na lista de relacionados do Grêmio é a presença do atacante Dionathã, de 19 anos, que nesta semana marcou um dos gols da vitória dos juniores sobre o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

Quando a atividade fechada desta sexta-feira foi aberta, Lincoln, Fernandinho e Machado treinavam cobranças de falta, enquanto os titulares, acompanhados do recém-contratado Arroyo, realizavam uma leve atividade física.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para o duelo com o Palmeiras:

Goleiros: Bruno Grassi, Léo.

Zagueiros: Bressan, Bruno Rodrigo, Rafael Thyere.

Laterais: Conrado, Leonardo Gomes, Marcelo Oliveira.

Volantes: Jailson, Kaio, Machado, Lima.

Meia: Lincoln.

Atacantes: Dionathã, Everton, Fernandinho, Jadson, Miller Bolaños, Nicolas Careca e Pepê.