Léo Moura, Gabriel e Eduardo da Silva desfalcam Flamengo

O técnico Vanderlei Luxemburgo terá o desfalque de três jogadores importantes no jogo que o Flamengo faz neste domingo, diante do Sport, no Recife, pela 33ª rodada do Brasileirão. Vetados pelos médicos, o lateral-direito Léo Moura e os atacantes Gabriel e Eduardo da Silva nem viajam com o grupo.

Léo Moura já desfalcou o time no último jogo, por causa da contusão na coxa direita, e segue em recuperação, sem previsão de retorno. Eduardo da Silva, por sua vez, está com dores no tornozelo direito. E Gabriel ficará no Rio para fazer um reforço muscular na coxa direita.

Os desfalques aumentam a pressão sobre o Flamengo, que viveu uma frustrante eliminação na última quarta-feira, quando perdeu por 4 a 1 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela semifinal da Copa do Brasil. Na volta ao Rio, inclusive, a delegação foi alvo de protestos da torcida.

Depois da folga no dia anterior, o grupo voltou aos treinos na tarde desta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu. Mas os titulares diante do Atlético-MG nem foram para o campo, desgastados pelo jogo decisivo de quarta. Assim, sem muito tempo para se preparar, o Flamengo buscará recuperação no Recife.