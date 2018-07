Léo Moura garante que fica no Flamengo em 2011

O lateral-direito Léo Moura descartou a possibilidade de trocar o Flamengo por outro clube nas próximas semanas. O defensor teve a sua saída especulada nas últimas semanas, mas garantiu que cumprirá o seu contrato com o clube carioca, que se encerrará apenas em dezembro de 2011.

"Fico, tenho um ano de contrato e todo mundo sabe que sou feliz no Flamengo. Agora é curtir um pouco as férias, que são merecidas", afirmou Léo Moura, que já disputou 308 partidas pelo clube da Gávea, garantindo que só pensou no período de férias após o encerramento do Campeonato Brasileiro.

Apesar do empate sem gols com o Santos, Léo Moura aprovou a atuação do Flamengo na partida disputada na Vila Belmiro. "A equipe jogou bem. Acho que a partida, mesmo sendo a última, valeu. Jogamos um bom futebol, terminamos na primeira divisão, o que era o mais importante", disse.